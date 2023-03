Shiva, i ’demoni di Milano’ fanno tappa all’Estragon

di Francesco Moroni

I demoni di Milano hanno invaso l’Italia. E arrivano sotto le Torri per due serate evento all’Estragon, due show già da tutto esaurito. Per i giovani fan della generazione Z Shiva, pseudonimo di Andrea Arrigoni, non ha bisogno di presentazioni. Il rapper milanese classe 1999, cresciuto a pane e hip hop, ha iniziato la propria carriera all’età di 15 anni e ora è sulla cresta dell’onda anche grazie al successo dell’album pubblicato lo scorso novembre: il suo ultimo disco Milano Demons, appunto, uscito per la label Milano Ovest e distribuito da Sony Music, si è già preso la scena. Certificato Platino, è rimasto stabilmente per settimane tra le prime cinque posizione della classifica Top album di Fimi (ora occupa il settimo gradino, ma ha toccato anche la vetta): beat freschi e coinvolgenti, rime taglienti e affilate, il progetto si è arricchito con featuring preziosi, da Sfera Ebbasta a Geolier, fino a Lazza. Take 4, Non lo sai e Alleluia, tutti brani presenti nel disco, sono certificati a loro volta disco di platino, mentre Vorrei e Un altro show hanno contemporaneamente raggiunto il traguardo di disco d’oro.

Tutte le dodici tappe del tour sono sold out: emblematiche le immagini dell’ultima esibizione a Napoli, lo scorso mercoledì, la stessa sera in cui la squadra di Luciano Spalletti ha raggiunto uno storico quarto di finale di Champions League, con il rapper che si è presentato indossando la maglietta numero nove di Victor Osimhen, circondato da una nuvola di altre t-shirt del Napoli. Pubblico in delirio. Shiva arriva così all’Estragon di via Stalingrado oggi e domani (alle 21) con tutta l’energia e la carica che lo contraddistinguono, pronto a infuocare il palco con la propria musica.

"Non sono in gita", scrive Shiva su Instagram come didascalia a una foto che lo ritrae davanti al super-pulmino con cui sta girando l’Italia. Dopo le tappe nei club, arriverà la volta del tour estivo: Shiva ha annunciato le tappe del calendario di eventi che lo vedranno partire il prossimo 7 luglio da Imola, in occasione dell’Imola Summer Sound organizzato all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. I testi senza filtro né censura, come molti dei suoi coetanei sbarcati nel mondo ‘trap’, e l’aggressività con cui sputa rime al microfono l’hanno reso tra i personaggi più divisivi dell’attuale scena musicale, ma anche tra i più osannati, soprattutto dagli amanti del genere. Merito di uno stile che unisce vita di strada in periferia e citazioni culturali (il penultimo disco dal sapore felliniano si chiama infatti Dolce vita) e che, piaccia o non piaccia, l’ha portato alla definitiva consacrazione. Info: www.estragon.ititevents2023-03-18shiva.