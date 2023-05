Si scontra con la Ducati, ferito centauro

Ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita il motociclista di Sasso Marconi, 47 anni, rimasto ferito nell’incidente accaduto domenica scorsa sulla Porrettana, nell’abitato di Pontecchio. Verso le 14,30 il centauro in sella alla sua Ducati Monster percorreva la statale in direzione di Casalecchio quando, secondo una dinamica che è all’esame dei carabinieri, la moto si è schiantata contro una Fiat Idea condotta da una diciannovenne. L’impatto è stato violento e il conducente della moto è stato sbalzato di sella e poi ricaduto sull’asfalto a diversi metri dal punto dello scontro. A seguito dello scontro la vittima ha riportato traumi agli arti inferiori, mentre l’autista dell’automobile, che si è fermata prontamente per prestare soccorso, ha riportato lievi lesioni. Sono stati entrambi trasportati dall’ambulanza del 118 al Pronto soccorso del Maggiore.