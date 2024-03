Viktorija Mihajlovic e il dolce ricordo di Sinisa nel giorno della festa del papà: “Auguri al mio eroe, ti amerò per sempre”

Bologna, 19 marzo 2024 – Nella festa del papà, la famiglia Mihajlovic hanno voluto dedicare un pensiero a Sinisa, a poco più di un anno dalla sua scomparsa.

Il ricordo dell'ex allenatore del Bologna rimane vivido nelle figlie Viktorija e Virginia e nella moglie e, in questa giornata speciale, è inevitabile che la mancanza si senta ancora di più.

Il messaggio di Virginia Mihajlovic

Viktorija Mihajlovic, in particolare, ha dedicato a papà Sinisa un lungo e dolce pensiero in una story su Instagram, in cui ha ripercorso il periodo della malattia e il ricovero all’ospedale Sant’Orsola:

"Ricordo tutto di questo posto – ha esordito Virginia – L'odore del disinfettante appena si entrava, le scale che facevo ogni giorno perché l'ascensore era buio, rovinato, sembrava cadesse a pezzi da un momento all'altro. La sala d'attesa, quelle sedie di legno che mi strappavano i capelli, il sorriso dolce e sofferente delle persone in quella sala d'attesa, il bello e il brutto di guardare una persona negli occhi e sapere che può capirti, che non serve parlare. L'angolo in cui dovevo cambiarmi per mettere il camice, la mascherina, copri scarpe e capelli, per poi entrare da te.

Le infermiere che uscivano dalla tua stanza e tiravano un sospiro di sollievo, perché forse quella volta l'avevano scampata, il “cazziatone” da te, stranamente, non l'avevano preso.

La finestra dalla quale mi salutavi, rigorosamente chiusa. La doppia porta per entrare nella tua stanza… apri la prima porta, chiudi la prima porta e solo dopo aver chiuso la prima, apri la seconda porta e entri.

La tv sempre accesa. I panini con la mortadella del bar nell'altro padiglione.

E poi i nostri momenti, che tengo tutti per me…

Perché anche in questo posto così brutto, noi, dei momenti belli e solo nostri, li abbiamo e io non li scorderò mai. Purtroppo o per fortuna ricordo tutto di questo posto e va bene così. Non voglio dimenticare nulla di te. Tutto ciò che è stato tuo, tutto ciò che mi ricorda te, voglio tenerlo con me per sempre.

Solo chi ha vissuto tutto questo può capire. E a chi non può capire dico: siete fortunati, ma io lo sono di più. Per avere avuto un papà come il mio. Auguri al mio eroe, non dimenticherò mai neanche il più piccolo dettaglio della nostra vita insieme.

Buona festa del papà, papà

Ti amerò per sempre”.

La famiglia Mihajlovic

Il ricordo ha accompagnato anche Dusan Mihajlovic, quartogenito di Sinisa, che ha postato sui social una foto che lo ritrae da piccolo in braccio al papà e la moglie Arianna, che ha voluto celebrare la tenera versione di Sinisa papà, condividendo su Instagram alcuni istanti del marito insieme alle figlie.