Società partecipate dal Comune. Tper in equilibrio, Interporto in rosso

A vedere rosso è l’Interporto, mentre Tper ipotizza un sostanziale equilibrio. Tutte le altre partecipate del Comune di Bologna prospettano invece di chiudere i bilanci del 2023 in attivo. Mancano però, per ragioni di ’riservatezza’, i dati della Fiera. E’ la fotografia che Palazzo D’Accursio ha scattato sulla galassia delle società di cui detiene azioni: una panoramica su questa attività di monitoraggio è stata fatta in commissione da Alessia Lanzoni, responsabile dell’unità Analisi economiche dell’area Partecipate, sulla base del documento con il report infrannuale-preconsuntivo 2023 approvato dalla Giunta nei mesi scorsi. Partendo da BolognaFiere, la società di via Michelino non ha inviato i dati richiesti dal Comune perché nella fase di raccolta della documentazione, cioè lo scorso autunno, era in corso la quotazione: BolognaFiere ha dunque risposto con "una comunicazione nella quale evidenzia motivazioni di riservatezza legate al processo di quotazione su Euronext Growth Milan, che impone restrizioni nella comunicazione di informazioni, quali quelle relative all’andamento e alle prospettive della società, non incluse nella domanda di ammissione alla quotazione", si legge nella delibera comunale.

La società Fbm (in liquidazione) ha invece trasmesso una previsione di chiusura in perdita per 113.000 euro mentre Tper, "a causa dell’incertezza in termini di provvedimenti locali e nazionali in merito al servizio di trasporto pubblico locale che rendono complessa la previsione di preconsuntivo- continua sempre la delibera- si è limitata a comunicare per il 2023 una condizione di sostanziale equilibrio economico". Tper ha poi segnalato dal punto di vista finanziario "una particolare e contingente attenzione nella gestione dei flussi", si legge sempre nella delibera.