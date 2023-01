So.Ge.Se Record, l’argento vale doppio

Secondo posto per la SoGeSe Record Team e nona piazza per il Cus Bologna. La Fipsas ha diramato la classifica di merito 2022 che, nel mondo del pinnato, equivale, per chi vince, allo scudetto. E lo squadrone del presidente Ballotta chiude con la piazza d’onore, con 6.239 punti, dietro solo alle Belle Arti di Roma, prime a quota 8.224 punti e davanti alla Lab Nuoto Pinnato Torino, terza con 4.081. Nella Top 10 anche il Cus Bologna del presidente Piero Pagni e e del tecnico Veronica Arrighi.

La tabella di merito racchiude i punti conquistati da ogni formazione nei campionati federali in piscina e in acque libere per tutte le categorie: Difir, Esordienti preagonisti, Agonisti e Master. In passato la classifica valutava solamente le prestazioni delle categorie agonistiche e la Record Team è stata capace di trionfare per undici anni di fila, dal 2009 ai giorni nostri.