Fermati due spacciatori: avevano cocaina, eroina e 18mila euro

Bologna, 26 aprile 2024 - Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: queste le accuse per le quali sono stati tratti in arresto due uomini di 33 e 36 anni. I due individui, di origine tunisina, sono stati identificati dalla polizia a seguito di varie segnalazioni dei residenti della zona.

La vicenda

Nel pomeriggio di martedì 23 aprile, la polizia si è recata nei pressi di via Galeotti, nel quartiere san Donato, dopo una serie di segnalazioni da parte degli abitanti della zona. Durante un servizio di controllo, gli agenti hanno notato un individuo di origine tunisina classe 1991, già noto alle autorità, mentre si aggirava in monopattino tra via Galeotti e un parcheggio condominiale di via Serena. In quell'esatto momento, l'uomo era stato sorpreso a prendere e/o lasciare qualcosa, presumibilmente sostanze stupefacenti.

Nel momento in cui il 33enne veniva controllato, gli agenti hanno notato anche un altro individuo, un tunisino classe 1988, rilasciare sostanze stupefacenti in strada prima di rientrare nel negozio di un barbiere circostante.

I poliziotti, grazie all'aiuto delle volanti, hanno provveduto subito a fermare i due uomini sottoponendoli conseguentemente a perquisizione personale.

I provvedimenti

Nei confronti del 33enne, il primo tra i due ad essere stato fermato, i poliziotti hanno provveduto anche a effettuare una perquisizione a domicilio. All'interno dell'abitazione sono stati trovati 20 involucri di cocaina, contenenti una quantità totale di 150 grammi, alcuni involucri di eroina per un totale di 6 grammi e circa 18.000 euro in contanti. Il 36enne, invece, è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e 5 di eroina.

Dopo avere effettuato le indagini necessarie, i poliziotti hanno verificato che entrambi gli individui avevano precedenti penali ed erano già noti alle autorità: il 33enne, in attesa del permesso di soggiorno, era stato in passato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, mentre il 36enne, irregolare, aveva ricevuto condanne per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e rissa.

Il Pubblico Ministero ha imposto il trasferimento dei due uomini all'interno della casa circondariale locale, in attesa della convalida definitiva della condanna.