Bologna, spara in aria con la pistola (finta) la notte di Capodanno: denunciato

L'uomo è stato intercettato dalla polizia (Foto d'archivio)

Bologna, 1 gennaio 2023 – Invece dei fuochi d’artificio gli spari di una pistola, rivolti verso il cielo. Attimi di paura poco dopo la mezzanotte nella zona di via Mazzini, per poi scoprire che si trattava di un’arma finta.

A dare l’allarme un residente, dopo aver visto la scena dal suo balcone. In strada erano in due, a sparare in aria con la pistola un filippino di 55 anni.

L’uomo è stato subito intercettato dagli agenti delle volanti: dopo aver accertato che stava impugnando un’arma scacciacani con il tappo rosso. In tasca, l’uomo, oltre a 51 cartucce per la pistola, aveva anche un coltello e un grammo e mezzo di metanfetamina.

Il 55enne è finito così nei guai: gli agenti lo hanno denunciato per procurato allarme, per porto di oggetti atti a offendere e per detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio.