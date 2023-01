Aggressione a Bologna, ferito al collo con un coccio di bottiglia la notte di Capodanno

Il giovane sarebbe stato aggredito mentre cercava di sedare una lite (foto d'archivio)

Bologna, 1 gennaio 2023 – Una ferita inflitta al collo con un coccio di bottiglia, le sirene che strillano, mentre sul posto arriva il 118. E’ successo stanotte, poco dopo la fine dell’ultimo giorno del 2022.

E’ scattato subito l’allarme per un ragazzo di 25 anni nella zona di via Sampieri. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia che immediatamente hanno raccolto la testimonianza di un amico.

Il giovane ha raccontato che il ragazzo ferito, in piazza della Mercanzia, sarebbe intervenuto per sedare una rissa, ricevendo, per tutta risposta un fendente al collo con un coccio di bottiglia.

Gli aggressori, prima dell’arrivo delle volanti,