Sport e disabilità a Bologna: l’evento ‘Diversamente forti’

Bologna, 8 giugno 2023 – È stasera alle 19, a Villa Capriata, l’evento ‘Diversamente forti’, che sostiene l’approccio allo sport dei ragazzini disabili. Esperti del settore e vip come Filippo Roma, Marco Melandri, Beppe Signori e Marco Baruffaldi affiancheranno le associazioni del territorio per permettere ai piccoli di mettersi in gioco con gli strumenti adatti: il ricavato andrà infatti alle famiglie che non hanno i mezzi per far praticare sport ai propri figli diversamente abili. Sarà poi presentato il ’MotiVan’, veicolo attrezzato con zona relax e spogliatoi per gli atleti disabili alle gare.

Tra le associazioni presenti all’evento, la Jlf racing team, gruppo sportivo modenese dedicato al carting, il cui fondatore e team manager Fabio Sassoli ha affermato: “Dopo molti anni di motorsport, ho pensato di creare qualcosa di unico dando la possibilità anche a chi ha difficoltà motorie di poter gareggiare con i gokart. Siamo partiti con un’importante presenza sul territorio regionale ma stiamo lavorando per realizzare un campionato nazionale per i diversamente abili, attraverso la raccolta fondi e anche con l'aiuto delle istituzioni e delle aziende che sposeranno questo progetto”.