Stogit, prove finali di perforazione

L’attività di perforazione alla Stogit di via Zena, a Minerbio, iniziata il 20 ottobre scorso e della durata di sei mesi vede in questo periodo l’effettuazione delle prove finali. Ne dà l’annuncio il Comune in una nota: "La perforazione si ricorda svolgersi all’interno del cluster B, situato a Est del capoluogo, a cui si accede da via Palio. Le attività finali di prova comportano l’accensione di una fiaccola per la combustione controllata di gas naturale (inodore) proveniente dal pozzo e un maggior rumore di sottofondo, determinato dal completamento dell’attività di perforazione. Questi eventi – conclude l’amministrazione – si concluderanno definitivamente sabato 1 aprile".