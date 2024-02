Strage di Bologna, imbrattate le foto delle vittime in stazione

Bologna, 5 febbraio 2024 – Sono state imbrattate le foto delle vittime della strage del 2 agosto 1980 in stazione: il grave e riprovevole episodio è apparso questa mattina sul pannello della pensilina dei taxi presente sul piazzale.

Scritte confuse e alcune offensive – non si sa se consapevolmente rivolte contro le vittime ritratte in foto – hanno danneggiato la memoria e il ricordo, con i responsabili ancora da individuare. A perdere la vita, quel giorno, furono 85 persone. I loro volti, oggi, appaiono sfigurati dai pennarelli.

Un gesto condannato anche dal deputato bolognese del Pd De Maria, che fa sapere: "Un atto grave, che avviene mentre è in corso un importante processo di appello relativo ai mandanti della strage. Tutte le istituzioni si stringano intorno ai familiari delle vittime e al loro impegno per la verità e la giustizia. Ho telefonato a Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto, per manifestargli tutta la mia solidarietà per l'atto vandalico compiuto ai danni delle foto delle vittime della strage".

Il processo

Il gesto vandalico arriva proprio mentre la verità sulla strage del 2 agosto 1980 rimane ancora avvolta nell’ombra. E’ ancora in corso infatti il processo d’appello per Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia , mentre sono tre le condanne definitive ai tre eversivi di estrema destra autori materiali della strage: gli ex Nar (Nuclei armati rivoluzionari) Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, condannati all'ergastolo, e Luigi Ciavardini, condannato a 30 anni.