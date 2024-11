Studenti in classe 5 minuti prima. Il Fantini si adegua agli orari dei treni

Non c’è pace per gli studenti del Fantini di Vergato. Dopo le variazioni d’orario di inizio anno, collegate all’introduzione del passante ferroviario Porretta Pianoro, il consiglio d’istituto della scuola superiore ha deciso di anticipare di 5 minuti l’inizio delle lezioni scolastiche che, da lunedì scorso, sono state fissate alle 8.10. Questo provvedimento servirebbe, da quanto si può leggere nella comunicazione inviata alle famiglie, ad accorciare i tempi di attesa alla mattina e ad evitare il rientro pomeridiano.

Con il nuovo orario gli studenti che partono dalla stazione di Bologna alla volta di Vergato devono prendere il treno delle 6.47, anticipando di mezz’ora la sveglia mattutina.

"L’anticipo dell’ingresso a scuola dovrebbe migliorare lievemente le cose per chi viene da Bologna - rivela una studentessa. Per chi come me, invece, prende il treno a Porretta, se è in orario, non dovrebbero esserci problemi. Nel caso di ritardi, invece, dovremmo correre un po’ di più. In ogni caso, non mi pare un cambiamento decisivo".

I motivi di questi aggiustamenti non sono da attribuire all’Istituto scolastico che si è trovato a gestire le ricadute provocate dai cambiamenti di orario dei treni e, soprattutto, dai continui ritardi: la corsa delle 7.17 da Bologna pare essere una delle peggiori in termine di statistiche di viaggio.

"Le continue variazioni di orario a cui è costretto il Fantini per garantire il servizio scolastico dimostrano i limiti dell’operazione passante, imposta al territorio che ne aveva ampiamente previsto i difetti - afferma Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato. Chi vive in Appennino non può farsi carico di ulteriori disagi".

Da venerdì Trenitalia Tper renderà pubblici i nuovi orari ferroviari legati ai treni della Porrettana che saranno in vigore dal 15 dicembre. Grazie all’interlocuzione avvenuta lo scorso 19 ottobre in Città Metropolitana tra i dirigenti scolastici e i responsabili della linea passante Pianoro-Porretta, nel tragitto sono state reinserite le fermate di Lama di Reno e di Pian di Venola in modo tale che anche gli studenti dell’istituto Fantini possano tornare ad utilizzare il treno come mezzo principale per spostarsi senza doversi recare a Marzabotto o a Pioppe di Salvaro. Questo è possibile grazie anche alla disponibilità dei dirigenti dell’istituto di Vergato a variare le entrate e le uscite dalla scuola in base alla nuova tabella ferroviaria.

