Suggestioni storiche con Mascilli Migliorini. Poi la ’Pitturessa’

Programma ricco oggi al Modernissimo. Stasera alle 20, ecco La Pitturessa di Fabiana Sargentini, presente in sala, su Anna Paparatti, la talentuosa artista che ha vissuto con libertà cinquant’anni di storia dell’arte contemporanea italiana, raccontata con intimità dalla figlia. Prima, alle 18, ecco l’ultimo appuntamento del ciclo Suggestioni storiche curato da Angelo Varni. Luigi Mascilli Migliorini (con le letture di Jacopo Trebbi) parlerà di Umanesimo e Rinascimento: alla lezione è abbinata la proiezione di Non ci resta che piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi, in programma domenica alle 10.30.