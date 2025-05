Superare i limiti con Scinthilla. Il potere della collaborazione

La nostra esperienza è iniziata prendendo un pullman (gentilmente offerto dall’organizzazione) da piazza Lucio Dalla, dove abbiamo incontrato Giulia, una ragazza che ci ha spiegato come funziona il lavoro dell’associazione ’Scinthilla’ e della sua ’Bussole: azioni trasversali di capacitazione educativa tra scuola, territorio e comunità’, arrivando sulle colline di Casalecchio. Ci siamo presentati tramite delle ’action figure’. Dopo questo gioco ci siamo divisi in gruppi e abbiamo cercato di abbassare un cerchio usando solo le dita: facendolo individualmente abbiamo notato che il cerchio si alzava, unendoci in coppie siamo invece riusciti a centrare il bersaglio, importante perché ci ha insegnato a collaborare per raggiungere i risultati desiderati. Abbiamo poi fatto il gioco degli specchi, che consisteva nell’appoggiare lo specchio sotto il naso e farci guidare con fiducia dal nostro compagno di classe. Un gioco con cui abbiamo capito che è importante avere fiducia negli altri. Il gioco successivo è stato come ’the floor is lava’ in cui, per attraversare la lava, si doveva creare un percorso con dei mattoni, tenendosi per mano senza mai staccare le mani dal compagno e senza mai cadere. È stato molto complicato perché all’inizio non riuscivamo a collaborare, ma poi, con l’aiuto della guida, abbiamo capito dove stavamo sbagliando e ci siamo aiutati a superare gli ostacoli.

L’ultima attività è stato il salto nel vuoto: fidandoci solo dei nostri amici ci siamo lasciati cadere all’indietro da una scala e i nostri compagni ci hanno dovuto prendere al volo con una rete tesa. Questa giornata è stata molto importante e divertente perché ci ha insegnato a fidarci e a collaborare per vincere e raggiungere i nostri obiettivi. Grazie a Giulia e a Massimo per averci insegnato tanto in poco tempo e per averci fatto divertire. Ringraziamo anche i prof Rosa Sardo e Michele Ruggeri che hanno voluto fortemente farci vivere questa esperienza. Quando abbiamo iniziato la giornata eravamo incerti, ma alla fine abbiamo capito come collaborare e relazionarci con gli altri al meglio. Consigliamo questa esperienza a tutti e anche agli adulti che lavorano in gruppo. Non a caso, il titolo della iniziativa era ‘team building’.

Scuola media Testoni Fioravanti 1C: Alfieri Agata, Alyassin Yazan, Arisa Fatema, Bapari Shad, Benelli Filippo, Braga Olivia, Craciun Alberto, Del Prete Damian, Dar Muhammad Moosa, Ekhator Precious, Hossain Anhaa, Labate Elisa, Li Yu Xin, Naamatallah Malak, Niazai Mariam, Pablo Veronica, Parazza Alessandro, Pecora Ariel, Porpiglia Alessio, Siriwardena Thinuka, Valente Alan, Zehra Hoorain.