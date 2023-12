Supermercati aperti 1 gennaio 2024 a Bologna: quali sono

Bologna, 31 dicembre 2023 – Supermercati aperti o chiusi l’1 gennaio 2024? Dopo il veglione, anche l’inizio del nuovo anno è all’insegna dei festeggiamenti per i più. Ma certo, c’è anche chi lavora, chi deve preparare il pranzo o acquistare qualcosa che a casa proprio manca. A differenza dell’Epifania (6 gennaio) in cui la maggior parte dei negozi alimentari e dei supermercati apre, magari con orario festivo, l’1 gennaio è uno di quei giorni di riposo, in cui la maggior parte delle attività tiene le serrande abbassate.

Dunque, ecco qualche informazione per non girare a vuoto col rischio di trovare chiuso il supermercato di fiducia proprio il primo giorno dell’anno.

Supermercati chiusi a Bologna: ecco quali

In città e in provincia, la maggior parte delle catene dei supermercati alimentari, anche dentro i centro commerciali, sono chiuse il primo dell’anno. Non si potrà dunque fare la spesa da Aldi o alla Lidl, ma nemmeno alla Pam. Chiusi anche tutti i negozi della Coop e della Conad, così come non apriranno i punti Esselunga.

Quali sono i supermercati aperti

Nella quasi totale chiusura, rimangono i negozi di prossimità. Molti potrebbero essere aperti per un acquisto veloce e dell’ultimo minuto. Saranno aperti anche alcuni supermercati Carrefour, non tutti però. Ecco la lista dei punti vendita aperti l’1 gennaio:

- Carrefour di via Arno 28, aperto 10:00-21:00

- Strada Maggiore 31, aperto 10:00-22:00

- Piazza Porta Castiglione 14, aperto 10:00-23:45

- Via XXI Aprile 1945 n.8, aperto 10:00-20:00

- Via Don Luigi Sturzo 37/39, aperto 7:11-13:00 e 17:00-24:00

- Via Matteotti 36, aperto 10:00-21:00

- Via Sant'Isaia 6, aperto 10:00-21:00

- Via Porrettana 49 a Casalecchio di Reno, aperto 10:00-21:00