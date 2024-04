Svelato il francobollo per i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi

Il grande inventore seduto alla sua scrivania, con la sua invenzione, nella più celebre delle immagini consegnate alla storia. Il Carlino svela in anteprima il francobollo che oggi verrà emesso da Poste Italiane, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. La vignetta, come detto, riproduce al fianco di Marconi il telegrafo senza fili, con in alto a sinistra il logo del Comitato Nazionale per il 150esimo. Oggi è il grande giorno a Villa Griffone, dove ha sede la Fondazione a lui intitolata. Ci sarà la messa con il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei (al Mausoleo Marconi alle 10), e ci sarà, alle 11, la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo (tariffa B, pari 1,25 euro, con tiratura di 250.020 esemplari), con presenti la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ed Elettra Marconi, la figlia del grande inventore. Poi, a seguire, una conferenza scientifica con la Premio Nobel per la Fisica 2023, Anne L’Huiller, e il direttore del Dipartimento di Astrofisica della Nasa Marc Clampin.

"Un genio che ha trasformato non solo il nostro Paese, ma il mondo intero e che per troppo tempo è stato tenuto di fatto nascosto", ha detto la sottosegretaria Lucia Borgonzoni (Lega), che ha salutato con soddisfazione quel ritorno di "sensibilità" attorno alla figura di Guglielmo Marconi, per lungo tempo finita nell’ombra e su cui da 15 anni lei stessa lavora per farla riemergere nel giusto riconoscimento. "Quello che ha fatto lo ha fatto per migliorare il mondo" e "ne dobbiamo essere orgogliosi e tramandarlo alle nuove generazioni" perché i "ragazzi non sanno chi sia veramente". Oltretutto, Marconi "è stato il primo uomo a inventare una startup, è stato il primo scienziato che ha trasformato le sue invenzioni in oggetto, era un imprenditore a tutti gli effetti", ha sottolineato Borgonzoni.

Soddisfatta anche Giulia Fortunato, presidente della Fondazione Marconi. "E’ stato il Signore del Wireless, il padre della radio ma anche un raffinato diplomatico e soprattutto un imprenditore di successo – ha dichiarato Fortunato –. L’italiano più autorevole e famoso del suo tempo. La Fondazione Guglielmo Marcono è impegnata quotidianamente in iniziative di divulgazione scientifica rivolte al mondo della scuola e al pubblico di tutte le età, oltre a partecipare a progetti di ricerca, anche europei, con il Dipartimento di Ingegneria DEI dell’Università di Bologna. E proprio per valorizzare i giovani, il 25 aprile (oggi, ndr), otto dottorandi presenteranno le loro ricerche - 3 minuti a testa- ai grandi scienziati protagonisti della conferenza a Villa Griffone. Desidero infine – ha concluso la presidente – ringraziare sia la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, per la fiducia e avermi elettrizzata e appassionata alla vicenda marconiana, sia la pricipessa Elettra Marconi. alla quale vanno i sensi della mia amicizia e affetto".

Oggi intanto palinsesto speciale dedicato dalla Rai. Si comincia su Rai 2, alle 11.10, ne ‘I fatti vostri’, mentre su Rai 3 alle 17 a Geo ci sarà un collegamento con il Museo di Pontecchio Marconi. In studio ospite anche Elettra Marconi.

Paolo Rosato