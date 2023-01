Svolta green, Dugliolo ora ha il depuratore

A Budrio la frazione Dugliolo si collega al depuratore. È terminato l’intervento di Hera per allacciare le 400 utenze all’impianto di Minerbio, a beneficio della qualità ambientale. Circa 5mila i metri di nuova condotta posata, per un sistema telecontrollato 24 ore su 24, a garanzia della continuità di funzionamento. Nell’ambito degli interventi del Gruppo Hera per dotare anche i piccoli agglomerati urbani di adeguati trattamenti di depurazione delle acque reflue, come richiesto anche dalla Regione, sono così giunti al traguardo i lavori della multiutility per il collegamento della frazione Dugliolo al depuratore intercomunale di Minerbio, in via Bocche. I reflui della maggior parte delle utenze di questa frazione, infatti, non erano sottoposti ad alcun trattamento di depurazione e la rete fognaria confluiva direttamente nel fiumicello Dugliolo. Le acque di scarico provenienti dalle circa 400 utenze dell’area potranno quindi raggiungere il depuratore ed essere restituite all’ambiente, dopo il trattamento nell’impianto, pulite e con i requisiti richiesti dalla normativa, per garantire il corretto equilibrio dell’ecosistema, con una ricaduta positiva per la qualità e la tutela ambientale dell’area e dei corsi d’acqua.

"L’intervento risolve un problema annoso legato alla corretta distribuzione delle acque andando a migliorare l’impatto ambientale sulle abitazioni di Dugliolo – sottolinea la sindaca Debora Badiali –. Il collegamento al depuratore di Minerbio rappresenta un grande miglioramento nel trattamento delle acque reflue con evidenti vantaggi per l’ambiente e i cittadini. Un risultato ottenuto anche grazie alla buona collaborazione tra le amministrazioni comunali e Hera, con il costante obiettivo di salvaguardare il territorio e l’ambiente".

I lavori hanno previsto principalmente la posa di circa 5mila metri di nuova condotta fognaria, la dismissione dell’attuale fossa Imhoff (il sistema utilizzato per il trattamento dei liquami nelle frazioni di dimensioni ridotte) che serve una piccola parte della frazione e il collegamento alla fognatura di alcune utenze non coperte dalle reti fognarie. Nell’ambito dei lavori sono stati anche realizzati due impianti di sollevamento, dotati di elettropompe, che hanno la funzione di fare scorrere i reflui lungo la rete verso il depuratore. L’intervento, inserito nel Piano d’Ambito delle opere concordate con Atersir, in coordinamento con le due amministrazioni comunali di Budrio e Minerbio, ha comportato un investimento complessivo da parte di Hera di circa 1,2 milioni di euro.

Zoe Pederzini