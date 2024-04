Tavolo in Prefettura sulla Futa. Confermati i controlli straordinari

Confermati i servizi straordinari per la sicurezza stradale sulla statale 65 della Futa da aprile a settembre. Ovvero, nei mesi in cui la lunga striscia di asfalto che sale da Bologna al passo della Raticosa attrae migliaia di motociclisti, con troppi incidenti e vite spezzate. La decisione è stata resa nota da una nota delle Prefettura di Bologna, dove ieri mattina si è riunito il tavolo di coordinamento costituito nel 2020 "con l’obiettivo – spiega un comunicato di Palazzo Caprara – di mettere in campo utili strategie di prevenzione dell’incidentalità attraverso la programmazione di controlli mirati al contrasto del fenomeno, particolarmente presente nel periodo estivo anche per la elevata frequenza di motocicli".

Al tavolo partecipano i sindaci dei comuni di Pianoro, Loiano e Monghidoro, l’Anas, la polizia stradale e i carabinieri, che erano presenti con rappresentanti del comando provinciale e della compagnia di San Lazzaro. I servizi sono stati confermati alla luce dei risultati degli scorsi anni, con "una importante riduzione degli incidenti nel corso del 2023". In particolare, secondo i dati diffusi dalla Prefettura, si è passati dai 30 sinistri accertati nel 2022 ai 22 del 2023, con una riduzione del 27%. Nello stesso periodo i feriti sono scesi da 23 a 16, con un calo del 30%. Il coinvolgimento di pedoni è crollato dell’80%.

Allo stesso tempo, a testimonianza della maggiore attenzione, sono aumentati del 55% i verbali con contestazione immediata, passati da 105 a 163, e del 69% quelli elevati da remoto, cresciuti da 251 a 424. Unici dati in controtendenza sono stati la mortalità, con una vittima nel 2023 mentre nel 2022 il conteggio si era fermato a quota zero, e il coinvolgimento di auto, che sono state 33 lo scorso anno mentre furono 29 nel 2022. Sono invece passate da 14 a 13 le moto coinvolte negli incidenti. Ai controlli straordinari del fine settimana concorrono tutte le forze dell’ordine, comprese le polizie locali dei comuni attraversati e quella della Città metropolitana.