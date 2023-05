Torna ‘Equilibri’ Circo moderno nelle piazze

Il circo moderno ritorna nelle piazze, per le strade e nei parchi di Casalecchio. Dal 19 al 28 maggio prossimi si tiene l’undicesima edizione di Equilibri, il Festival internazionale del Circo contemporaneo. Organizzato dall’associazione culturale casalecchiese Arterego e realizzato in co-progettazione con il Comune e l’associazione casa delle Acque, avrà il suo quartier generale negli spazi di quest’ultima, in via Lido, di fianco alla storica Chiusa, dove sarà piantato il teatro tenda. Fitto il programma degli eventi, che vedrà la partecipazione di decine e decine di artisti. Tutti gli spettacoli sono ad offerta libera. Anteprima oggi e domani con il workshop di mano in mano che dalle 10 in poi si tiene allo Spazio Eco con il titolo "La dinamica del duo". Venerdì prossimo si entra nel vivo del festival con lo spettacolo "La punta del mio naso" del Kolektivo Konika.