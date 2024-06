Tour de France, le iniziative del Carlino

Bologna, 28 giugno 2024 - Accompagnare visitatori, ospiti e corridori durante il Tour de France, attraverso il giornale e la piattaforma digitale.

Il gruppo Monrif - Qn, Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino - si prepara al grande evento sportivo che passerà per le vie e i territori della Toscana e dell'Emilia-Romagna, attraversando le città di Firenze, Rimini e Bologna.

E lo fa coinvolgendo lettori, curiosi, turisti, cittadini e professionisti, con delle iniziative dedicate interamente alla manifestazione.

Quali sono i progetti

Per permettere a tutti di rimanere aggiornati sulla gara e sull'intera performance sportiva, il quotidiano ha previsto delle pagine on line dedicate sul nostro sito Internet, il cui logo per l’occasione si trasformerà in un doodle a tema Tour.

Ma le sorprese non sono finite. Il nostro staff, infatti, sarà presente domenica in piazza VIII Agosto a Bologna, dove verrà allestito il Fan Park, dalle 14 alle 19. In questa fascia oraria pomeridiana, ospiti e tifosi potranno ricevere i gadget del Carlino. Le iniziative sono infinite, e per questo invitiamo i partecipanti a venirci a trovare.

In regalo anche un tocco glamour per la propria bicicletta.

Il giornale, infatti, regalerà dei coprisellini con la scritta de il Resto del Carlino.

Il coprisellino in regalo per i nostri lettori in occasione del passaggio del Tour de France

Oltre a questo, nel punto di ritrovo in Montagnola, sarà possibile attivare l'abbonamento al Carlino con uno sconto esclusivo.

Edizione speciale

In occasione della Grande Boucle, in edicola ci sarà una sorpresa per tutti i lettori. Domani, sabato 29 giugno, e domenica 30, infatti, bisognerà correre nei punti vendita per acquistare e accaparrarsi una copia del nostro quotidiano: le nostre testate hanno deciso di produrre un'edizione speciale dedicata proprio alla grande corsa, sia a livello nazionale sia nelle cronache locali. Un’edizione unica, da collezionare