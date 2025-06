Tper, ‘prove di timbratura’ e aiuto per i nuovi biglietti dell’autobus

Una settimana di iniziative per ‘provare’ i biglietti con il Qr Code e dare informazioni sulle tariffe. Da oggi a mercoledì Tper schiera 20 assistenti per aiutare i viaggiatori a familiarizzare con i nuovi titoli di viaggio: gli operatori (20 alla mattina, stesso numero al pomeriggio) saliranno sui bus per fornire supporto ‘sul campo’ e saranno riconoscibili grazie a un gilet giallo con la scritta ‘Io vado e non evado’. La campagna prevede anche l’allestimento di un info point temporaneo in centro e il coinvolgimento delle delle associazioni dei consumatori. Dal 9 all’11 giugno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, il personale Tper sarà nell’ex biglietteria di Palazzo Re Enzo, fronte via Rizzoli. Gli utenti potranno fare anche le prove di ‘timbratura’ dei nuovi biglietti utilizzando un validatore verde come quelli presenti sugli autobus. Attive anche le associazioni dei consumatori per assistere chi dovesse riscontrare problemi con i nuovi titoli.