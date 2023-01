Trapianti di fegato Il Sant’Orsola: "Nel 2022 il nostro record con 124 interventi"

di Donatella Barbetta L’anno record per i trapianti di fegato all’Irccs Sant’Orsola: 124 nel 2022. A che cosa è dovuto questo risultato? "Stabilire un nuovo primato, il precedente era del 2016 con 110 interventi, conferma l’efficienza e la bontà delle nostre eccellenze mediche e chirurgiche in una ’transplant city’, come potremmo ribattezzare la cittadella universitaria. Siamo fieri del raggiungimento di questo obiettivo, che non è solo un numero: tra l’altro 27 trapianti con criteri d’urgenza in pazienti in gravissime condizioni e 22 interventi eseguiti con donatori particolarmente delicati, quali quelli a cuore fermo", risponde Matteo Cescon, direttore dell’unità complessa di Chirurgia epatobiliare e dei trapianti. Quali sono gli elementi che hanno portato a un traguardo così importante? "Partiamo dalla grande generosità dei donatori e delle famiglie, senza di loro non potremmo fare nulla. Aggiugiamo i nuovi sistemi di perfusione di cui siamo dotati: garantiscono una ripresa della funzionalità degli organi impensabile fino a qualche anno fa. Adesso la perfusione ipotermica ossigenata, così si chiama, permette la circolazione nell’organo di sostanze che mantengono l’energia del fegato a bassa temperatura con aggiunta di ossigeno. E poi si riducono sempre più i tempi di ischemia, ossia i periodi in cui l’organo resta fuori dal corpo. Tutti questi elementi ci...