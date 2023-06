Un anno senza La Forgia "Intellettuale delle istituzioni"

Antonio La Forgia, alla guida della Regione dal 1996 al 1999 e presidente dell’Assemblea legislativa dal 2000 al 2005 e poi deputato, scomparso un anno fa, verrà ricordato domani con la presentazione di un volume a lui dedicato: ’Intellettuale nelle istituzioni – Discorsi di Antonio La Forgia per il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna (1970-2005)’. All’appuntamento, previsto alle 10 nella Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio interverranno il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna Emma Petitti e l’autrice della prefazione, Albertina Soliani. Durante la presentazione alcuni brani saranno letti da Marinella Manicardi.

"Lavoro, studio, impegno, in politica e nelle istituzioni – commenta il presidente Bonaccini –. La Forgia è stato un protagonista della costruzione di un’Emilia-Romagna regione dalle solide fondamenta sociali e capace di guardare avanti, alla pari delle aree più all’avanguardia in Europa e nel mondo". Petitti invece sottolinea che "ricordare Antonio La Forgia vuole dire celebrare la buona politica. Sapeva fare politica con distacco e con passione, non faceva sconti a nessuno, ma non sapeva provare rancore. Era capace di empatia e di una capacità di dialogo che usava per raggiungere gli obiettivi che si proponeva e ha compiuto azioni coraggiose senza fermarsi al primo ostacolo".

Il sindaco Lepore aggiunge: "La Forgia è un nome che evoca la capacità di tenere insieme concretezza amministrativa e visione alta della politica, che è lettura rigorosa della realtà e degli scenari che cambiano, prima ancora che azione. Il suo impegno, la sua storia di amministratore hanno lasciato un segno importante nelle nostre istituzioni, insieme a intuizioni preziose che hanno contribuito a disegnare il ruolo che la nostra terra oggi esprime in Italia, in Europa e nel mondo".

La pubblicazione raccoglie i principali i principali discorsi dell’ex presidente, nelle cariche istituzionali che ha ricoperto in Comune e in Regione. Il volume è curato da Angelo Leggieri (Comune) e Giovanni Taurasi (Regione). La parte biografica è stata realizzata da Mauro Felicori e Walter Vitali. Gli interventi sono stati tratti dai verbali del Consiglio comunale conservati presso l’Archivio storico del Comune e da quelli del Consiglio regionale conservati presso la Biblioteca legislativa della Regione.

Giovanni Di Caprio