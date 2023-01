Un contributo per fare sport a disabili e famiglie numerose

Il Comune di Castel di Casio tende una mano ai genitori delle famiglie con quattro o più figli o a quelle in cui è presente un ragazzo o una ragazza disabile di età compresa tra i 6 e i 26 anni. L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Aldrovandi ha, infatti, deciso di versare loro un voucher per contribuire ai costi di iscrizione dei corsi e delle attività sportive organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche per la stagione 202223. Il bonifico avrà un importo massimo di 200 euro e sarà versato direttamente sul conto corrente indicato dai genitori dopo una serie di controlli.

In entrambi i casi verrà visionata la ricevuta di pagamento, mentre per i ragazzi disabili viene anche richiesta la documentazione sanitaria attestante la disabilità. La cifra è un contributo importante per entrambe le categorie, se si considera che il territorio coperto da questa amministrazione è composto da un capoluogo e da 17 frazioni sparpagliate al confine tra l’Emilia e la Toscana, il trasporto dei ragazzi nei comuni limitrofi dove si svolgono le attività sportive non è sempre comodo e spesso è motivo di abbandono tra i giovani. Castel di Casio ha anche un’altra particolarità: contrariamente al trend nazionale, la sua popolazione è relativamente giovane, con il 22% degli abitanti che ha una età compresa tra gli 0 e 24 anni e circa l’8% si aggira tra i 18-20 anni. Anche per questo motivo viene incentivata la campagna per il servizio civile internazionale che riguarda i giovani e che nell’Appennino bolognese prevede quattro progetti che riguardano la cultura, l’inclusione e l’attenzione ai più fragili.

m. s.