Un week-end tra amore e movimento

"Chi si ama, si muove". Questo lo slogan ribadito da Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna, che è anche uno di quelli della campagna 2025 di ‘Pillole di Movimento’. E proprio nel giorno di San Valentino, la parola ‘amore’ non può non essere considerata. Infatti il senso della frase pronunciata da Paltretti è quella di un appuntamento romantico con la propria salute: "Fare movimento è il miglior farmaco della nostra salute. Sposare questa filosofia vuol dire volersi bene", sottolinea. Di fatto voler bene a sé stessi è il motivo principale per cui Uisp ha lanciato questa campagna.

"Grazie a questo modo di promuovere l’esercizio fisico come prevenzione della salute, riusciamo a difendere il concetto che amare sé stessi ci fa compiere di tutto per stare bene", continua. La 14esima edizione di Pillole di Movimento è in atto in 90 farmacie del territorio con 25mila scatole "raccomandate ‘col cuore’ dai farmacisti di Federfarma e Benu", annuncia la presidente di Uisp Bologna. La rassegna "è possibile", dice Paltretti, grazie alle 10 associazioni affiliate a Uisp: Sport 2000, Sogese Community, Polisportiva Monteveglio, Gruppo Sportivo Riale, Unione Sportiva ssd, Unione Polisportiva Persicetana, Shotokan Club, Pontevecchio Bologna, Polisportive Giovanni Masi, Sge Sempre Avanti. Ogni scatola contiene un bugiardino con tutte le informazioni riguardanti le palestre e le piscine aderenti alla rassegna. L’iniziativa è rivolta a maggiorenni in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica che non risultino già iscritti da settembre 2024 nelle palestre, piscine o polisportive in cui intendono utilizzare la gratuità; ed è valida fino a esaurimento a posti oppure terminerà nelle piscine il 28 febbraio e nelle palestre il 31 marzo.

Giovanni Di Caprio