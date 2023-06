Una mostra ricorda Volterra del Cnr

Inagura oggi al Museo Ebraico (in via Valdonica 15) la mostra Vito Volterra: il coraggio della scienza. L’esposizione, a cura di Sandra Fiore e Maurizio Gentilini del Cnr con il coordinamento di Marco Ferrazzoli, è dedicata al matematico, fisico, senatore, patriota, fondatore e primo presidente del Cnr. I visitatori fino al 3 settembre potrà scoprire anche una sezione di acquerelli prodotti per la graphic novel La funzione del mondo -Una storia di Vito Volterra, Collana Feltrinelli Comics, in collaborazione con Cnr Edizioni, di Alessandro Bilotta e Dario Grillotti. In un filmato, poi, si celebra anche la figura del figlio di Vito Volterra, Edoardo, studioso di diritto che continuò l’impegno civile e politico del padre e divenne rettore dell’Unibo. L’inaugurazione (su invito dalle 17 alle 18) sarà seguita dall’apertura al pubblico con visite guidate gratuite fino alle 20.30.