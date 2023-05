Vaccini, Donini convoca i vertici delle Aziende

Vaccinazioni e, più in generale, coordinamento per gli aiuti e per valutare le azioni da mettere in campo. Raffaele Donini (foto), assessore regionale alle Politiche per la salute, chiama a raccolta i direttori generali delle Aziende sanitarie di tutta l’Emilia-Romagna. Il summit è previsto domani pomeriggio.

L’Ausl ha già anticipato di voler organizzare un ambulatorio a Budrio per l’antitetanica, mentre a Molinella potrebbero essere d’aiuto anche i medici di medicina generale. Sedute pomeridiane di vaccinazioni sono in programma anche a Bologna, in via Gramsci, dedicate a chi lavora in quelle zone, dove è stata avviata la rimozione delle carcasse degli animali annegati durante l’esondazione. E l’Ausl Romagna, intanto, sul proprio sito ringrazia "i colleghi di Bologna intervenuti a Conselice con un camper mobile per collaborare alla somministrazione dei vaccini alla popolazione".

d. b.