Bologna, 1 luglio 2021 - La seconda dose di vaccinoi AstraZeneca due settimane prima della data fissata alla prima dose: l'Ausl cittadina corre per aumentare la copertura per combatttare la diffusione della variante Delta che a Bologna è già arrivata al 25% dei nuovi positivi. E che è molto più contagiosa e con sintomi lievemente diversi al virus ora predominante.

Vaccino Covid Emilia Romagna, le nuove prenotazioni slittano a metà agosto

Per questo, da domani, venerdì 2 luglio, arriveranno gli sms di invito per modificare l'appuntamento ai 18mila over 60 che hanno l'appuntamento fissato tra il 15 e il 31 luglio. Da sabato 2 luglio, potranno rivolgersi agli sportelli Cup e al servizio Cup nelle farmacie per riprogrammare il proprio appuntamento nell'arco di tempo raccomandato, anticipandolo con date a partire dal 7 luglio. Le sedi proposte saranno l’Istituto Ortopedico Rizzoli, la sede vaccinale di UniSalute (via Palazzetti, 1/n - San Lazzaro di Savena) e l’Hub Fiera di Bologna.

Successivamente, a metà mese, si procederà con l’anticipo anche per le restanti 6.000 persone over60 prenotate ad agosto.

E tra le ‘formule dinamiche’ pensate per gli ultrasessantenni - come precisa Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute - oltre all’anticipo del richiamo con AstraZeneca, sono in programma anche gli open day con Johnson & Johnson riservati al recupero degli over 60 che ancora non hanno aderito alla profilassi.