Vende alcol a ragazzino, denunciato barista

Intensificati i controlli della Polizia Locale Alto Reno Terme sul territorio: pattugliamenti che nei giorni scorsi hanno portato a una denuncia per somministrazione di alcolici a minori e al riconoscimento di una vettura utilizzata per furti in appartamento, con conseguente fermo delle persone a bordo. La scorsa settimana, durante un normale servizio di controllo, una pattuglia ha notato due minorenni seduti a un tavolino di un bar nel comune di Porretta Terme, uno dei quali intento a bere da una bottiglia di vetro. Alla vista degli agenti i due si sono alzati velocemente cercando in qualche modo di allontanarsi. Insospettiti da questo atteggiamento gli agenti li hanno immediatamente fermati, scoprendo che uno non solo stava bevendo alcol ma che all’interno del borsello aveva anche nascosta dell’hashish. Immediatamente è stata contattata la madre per l’affidamento del minore, segnalato poi come da prassi alla Prefettura per detenzione per uso personale di sostanze. Il dipendente del bar che gli aveva venduto la bevanda alcolica è stato invece deferito alla Procura della Repubblica di Bologna per aver somministrato alcolici a minori di sedici anni.

Non solo, nei giorni scorsi la Polizia Locale ha intercettato una macchina con a bordo persone note per furti in abitazione. Tutto è partito da alcuni cittadini che hanno segnalato una macchina sospetta aggirarsi in zona e gli agenti si sono attivati per individuarla. Coordinandosi con i carabinieri, sono riusciti a capire gli spostamenti della vettura evitando ben tre furti in appartamento, tanto che i tre a bordo della vettura hanno deciso di darsi alla fuga dirigendosi verso la Toscana. Grazie alla collaborazione tra comandi e centrali operative, l’auto è stata però fermata in zona San Marcello in provincia di Pistoia: a bordo c’erano tre persone, due sono state deferite all’autorità giudiziaria e una tratta in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

a.c.