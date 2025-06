Via Lunga, maxi restyling: parte l’asfaltatura

Da oggi nel Comune di Anzola prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Lunga. Si tratta dell’importante e trafficata arteria stradale che collega il paese al Comune di Valsamoggia. La prima parte dei lavori verrà realizzata da E-distribuzione, che aveva effettuato numerosi scavi per la posa di sottoservizi. L’intervento partirà dal civico 21 di via Lunga fino all’intersezione con via Ponte Asse – via Confortino; per proseguire poi nel territorio del Comune di Valsamoggia. "Una volta terminato l’intervento da parte di E-distribuzione – spiega in una nota l’amministrazione comunale – sarà possibile per il Comune di Anzola completare l’asfaltatura dell’altra carreggiata. E proseguire poi con l’asfaltatura del tratto fino all’intersezione con la via Emilia, presumibilmente nei mesi di agosto – settembre".

E intanto, sempre riguardo al tema dei lavori pubblici, proseguono, e sono in dirittura di arrivo, i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale che andrà a collegare il tratto di via delle Terremare – via Santa Clelia Barbieri e il nido d’infanzia Gianni Rodari di via Risorgimento. Il nuovo tratto avrà una lunghezza di circa 500 metri e prevede la realizzazione di un percorso protetto da cordoli, l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale sulla via Emilia.

L’importo complessivo dei lavori è di 188mila euro, di cui il 90% cofinanziato dalla Regione. I lavori dovrebbero essere conclusi a breve. Questo nuovo tratto di pista ciclabile si inserisce in un più ampio progetto del Comune che ha l’obiettivo di: incentivare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto, anche nell’ottica di miglioramento della qualità dell’aria; realizzare nuovi collegamenti tra le piste esistenti, con particolare attenzione alla loro messa in sicurezza; promuovere nuovi stili di vita consapevoli e di mobilità attiva, anche nell’ottica della prevenzione della salute della cittadinanza. Il cantiere aveva previsto l’occupazione temporanea di 6 posti auto nel parcheggio di via Santa Clelia Barbieri e di una porzione di area verde del parcheggio Coop per il deposito dei materiali e dei mezzi necessari alla realizzazione dell’opera.

"Questo temporaneo disagio – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – sarà certamente compensato dal vantaggio di poter utilizzare a breve il nuovo tratto di collegamento ciclopedonale".

p. l. t.