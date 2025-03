Vie chiuse, deviazioni, sensi unici. Ingorgo di eventi, viabilità stravolta

Una domenica di passione, quella che attende domani i cittadini bolognesi. Almeno sulla carta, visto l’imponente elenco di strade chiuse e deviazioni che sono state studiate per consentire lo svolgimento della Bologna Termal Marathon, dove sono attese 10mila persone.

L’impatto si annuncia pesante, vista la concomitanza con altri tre eventi cittadini: alle 15 Bologna-Cagliari al Dall’Ara, alle 18 e 18.15 con i match di basket di Fortitudo (al Paladozza) e Virtus (alla Segafredo Arena, zona Fiera).

L’INGORGO

Un ingorgo che ha convinto il Comune provvedimenti straordinari sul traffico, oltre a uno spiegamento imponente di forze di Polizia locale. L’assessore Roberta Li Calzi, ieri in Question Time, non ha voluto fare polemiche, non nascondendo però l’irritazione per una concomitanza - quella della maratona con la partita dei rossoblù - che si poteva evitare. "La data della maratona era prevista dal giugno scorso, quando abbiamo capito della concomitanza, abbiamo chiesto alla Lega Calcio lo spostamento, che però non ci è stato concesso".

IL PERCORSO

Il percorso, con partenza da via Irnerio alle 9 per la gara sui 21 chilometri (a seguire tutte le altre), prevede l’arrivo in Piazza Maggiore dopo aver attraversato la zona est della città e il centro storico. Le chiusure, domani, riguardano moltissime strade. L’elenco completo è consultabile qui (www.comune.bologna.it/notizie/maratona-2025), dove il Comune di Bologna ha messo a disposizione una mappa interattiva.

Stesse indicazioni anche sul nostro sito (basta inquadrare il QR Code del grafico in alto). Impossibile elencare tutte le strade che resteranno chiuse. Per fare qualche esempio, dalle 8 alle 11.30, saranno vietate al transito via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza Verdi, via Petroni, via San Vitale (attraversamento), piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, fino a piazza dei Tribunali e via Rizzoli.

Dalle 8 alle 11 stop anche da via de’ Carbonesi fino a via Dante. Dalle 8.30 alle 11.20 chiusure da piazza Trento e Trieste fino a via Cavazzoni.

Altre parti della città saranno off limits dalle 9 alle 13 (da via Fonditore a via Ferrarese), dalle 7.45 alle 13.45 (da via Ferrarese a via dell’Arcoveggio e via dei Lapidari), dalle 8 alle 14.30 (da via Bentini a via Fioravanti), dalle 7.30 alle 15.30 (da piazza di Porta San Donato a via Franceschini (fino all’intersezione con via Ferrarese).

Poi il ’ritorno’ in centro, con chiusure dalle 8.30 alle 15.30 (da via Marconi a Piazza Maggiore). Tutte le misure elencate sono accompagnate da una serie di sensi unici alternati in diverse strade.

DIVIETI DI SOSTA

Occhio poi che in moltissime delle vie elencate è in vigore, già da oggi pomeriggio, il divieto di sosta, con tanto di cartelli che impediscono i parcheggi.

TANGENZIALE

Anche la Tangenziale sarà toccata dalle chiusure: sempre domani, l’uscita 11bis direzione periferia sarà interdetta dalle 9 alle 13; le uscite 8-8bis in entrambe le direzioni dalle 9.30 alle 13; l’uscita 9 in entrambe le direzioni dalle 9.30 alle 13

TRASPORTO PUBBLICO

Domani, dalle 7.30 alle 15.30 (dalle 6.30 in via Irnerio), le linee bus urbane ed extraurbane subiranno alcune modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della manifestazione. Tutte le deviazioni delle linee sono pubblicate sul sito Tper.

PER LO STADIO

Il consiglio è di raggiungere domani il Dall’Ara con le linee bus 14, 20 e 21, da prendere anche in via Lame, o la linea 77 in stazione centrale e al Parcheggio Tanari.

Per chi si reca allo stadio in auto occorre utilizzare la Tangenziale, uscendo alla 1 o alla 2.