Violenza sessuale sul bus a Bologna, l’autista eroe: “Così ho salvato la giovane”. Video

Bologna, 18 aprile 2023 – Non vuole essere chiamato eroe, ma ciò che ha fatto è davvero qualcosa di grande. Gabriele Borelli, l’autista Tper che ha salvato una ragazza da un molestatore sul bus, parla di un semplice “gesto istintivo”, oltre a un buon “addestramento” seguito durante i corsi di formazione dell’azienda di trasporti.

Per la violenza sessuale sul mezzo i carabinieri hanno arrestato un 3 7enne italiano, senza fissa dimora, originario della provincia di Palermo, già noto alle forze dell’ordine.

Gabriele Borelli, l'autista che ha salvato la giovane

Determinante nella vicenda l’intervento di Borelli, 29 anni (guarda la video intervista). “Ero sull’11, all’Arcoveggio in direzione Bologna – racconta l’autista –, quando a un certo punto ho sentito un grandissimo trambusto dai posti dietro e una ragazza gridare”.

A quel punto gli occhi del conducente si spostano sullo specchio retrovisore: “Ho visto un uomo addosso a lei, completamente avvinghiato – prosegue -. A quel punto ho deciso di attirare la sua attenzione, urlando e richiamandolo”.

Il bruto per un attimo molla la presa, la ragazza riesce a divincolarsi dalla presa e raggiunge la postazione dell’autista. “Mi ha raccontato quello che era successo tra i singhiozzi e le lacrime – aggiunge Borelli –. Ho bloccato le porte, tirato il freno a mano e, messe le quattro frecce ho chiamato i carabinieri e la nostra centrale operativa”. Gli uomini dell’Arma, a quel punto, hanno preso in consegna il molestatore.

"E’ stato un gesto d’istinto, ma ho anche seguito quanto ci è stato spiegato. E’ fondamentale intervenire in questi casi, non si tratta di un gesto eroico, ma dovrebbe essere un gesto normalissimo – conclude -, fate sempre presente all’autista quando capita qualcosa del genere, perché siamo addestrati per aiutare. Fatevi avanti”.