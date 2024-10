Ztl, autovelox e telecamere sulle preferenziali spenti oggi a Bologna. Annullate le multe di due giorni

Bologna, 21 ottobre 2024 - I danni e la devastazione dell'alluvione che ha colpito la città e la provincia tra sabato e domenica sono ancora ben evidenti in strada. Per limitare i disagi alla popolazione, viste le numerose chiusure stradali, l'amministrazione comunale, per facilitare la mobilità, per oggi lunedì 21 ottobre, attraverso il proprio canale Telegram ha fatto sapere di aver deciso la sospensione di tutti i sistemi di controllo elettronico di mobilità sulle preferenziali, ztl e velox.

Ztl, autovelox e telecamere sulle preferenziali spenti dopo l'alluvione

Saranno inoltre annullate tutte le sanzioni emesse nel pomeriggio di sabato 19 e per tutta la giornata di ieri, domenica 20. Inoltre, oggi lunedì 21, è stato deciso di sospendere anche il pagamento della sosta sulle strisce blu in tutta la città.

Il Comune, visto il protrarsi dell’emergenza legata al maltempo e la presenza di diverse strade compromesse e dissestate, ha rinnovato l'invito alle aziende e agli enti del territorio a prevedere anche per domani l’utilizzo dello smart working. Cosa che faranno anche Comune di Bologna e Città metropolitana, autorizzando una giornata aggiuntiva di smart working, a eccezione del personale impegnato in servizi essenziali.