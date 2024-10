Traffico oggi a Bologna: forti criticità nella zona Andrea Costa

Bologna, 21 ottobre 2024 – Un'altra mattinata di passione a Bologna per la zona Andrea Costa, dopo l'alluvione di sabato sera. La settimana inizia nel caos: lunedì mattina, a causa delle chiusure di parte di via Andrea Costa all'altezza dell'incrocio con via Bidone e di via Sabotino all'altezza di via Montenero per i lavori di pulizia e ripristino post-alluvione, forti criticità per il traffico nel quadrante Sud-Ovest della città dalle prime ore della mattina, con lunghe file in entrambi i sensi di marcia su via Irma Bandiera e via Montefiorino. Senza intoppi i viali e via Saragozza.

Lavori post maltempo: il traffico nel quadrante Sud-Ovest di Bologna è praticamente paralizzato dalle prime ore della mattina

Intanto il Comune, per facilitare la mobilità cittadina, ha deciso per oggi 21 ottobre la sospensione di tutti i sistemi di controllo elettronico sulle preferenziali, ztl e velox. Saranno inoltre annullate tutte le sanzioni emesse nel pomeriggio di sabato 19 e per tutta domenica 20.

Sabato è stata una giornata da incubo: in cui in sei ore è caduta la pioggia di due mesi (160 millimetri). E la nottata diventa un incubo: strade allagate, fiumi di fango, persone in piedi sulle auto, bambini aggrappati ai muretti delle recinzioni delle abitazioni. Un ragazzo di 20 anni perde la vita travolto dalla piena. Migliaia di evacuati, danni e ancora paura. Ora la città lavora per tornare alla normalità.