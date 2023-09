Grande Fratello 2023: chi è Angelica Baraldi, nipote del manager della Virtus Bologna

Bologna, 12 settembre 2023 - Angelica, 26 anni, è la nipote di Luca Baraldi e partecipa alla nuova edizione del Grande Fratello 2023. Luca Baraldi è il Ceo della Virtus Segafredo Bologna, pallacanestro di serie A. La giovane Baraldi, invece, è un account manager con una laurea in marketing internazionale. Lavora in una società informatica che si occupa di software ed è apparsa brevemente in un film chiamato "Ferrari" di Mann. Nel suo profilo ufficiale sul sito di Mediaset, Angelica ha rivelato di aver avuto problemi con la sua famiglia in passato, ma ha anche lavorato nel dipartimento marketing della Virtus tra il 2020 e il 2021, dimostrando una connessione con Bologna. Oltre a Angelica, nella casa più osservata d'Italia ci sarà anche Marco Fortunati, 31 anni, tassista e maestro di sci. È nato a Bologna, proprio sotto le famose Torri e ad aspettarlo a casa c'è la sua fidanzata Francesca.

Ma non solo Bologna. Dalla provincia di Ravenna ecco che entra dalla porta rossa Letizia Petris, classe '99. Laureata in Comunicazione e Marketing e attualmente lavora come fotografa a Coriano, dopo essere stata impegnata in un noto locale di Riccione. I suoi genitori si sono conosciuti a San Patrignano, dove ha poi vissuto i primi anni della sua infanzia. "Tra le sue passioni ci sono gli animali e i tatuaggi e, come svelato da Tv Sorrisi e Canzoni, con il reality spera di poter vivere una rinascita personale dopo tanti sacrifici".