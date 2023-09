Grande Fratello 2023: chi è Letizia Petris, la concorrente romagnola

Rimini, 12 settembre 2023 - "Per me significa rinascere fino in fondo." Queste le parole pronunciate da Letizia Petris, una delle concorrenti che ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia lunedì 11 settembre. Ma chi è davvero Letizia e qual è la sua storia?

Chi è Letizia Petris: la sua storia

Nata l'8 giugno 1999 a Cesena, Letizia è una laureata in Comunicazione e Marketing che attualmente lavora come fotografa a Coriano, in provincia di Rimini. Ma la sua storia è un po' particolare e non convenzionale. I suoi genitori si sono conosciuti a San Patrignano, dove Letizia ha trascorso i suoi primi anni. "Senza San Patrignano non sarei nata" racconta al presentatore Alfonso Signorini. Letizia è, quindi, pronta a portare la sua emozionante storia di vita all'interno della Casa di Grande Fratello.

Ha anche una pagina social dedicata esclusivamente ai suoi scatti, che ritraggono alcuni personaggi. "Un difetto è che sono molto permalosa, un pregio è che credo molto nei sentimenti", si racconta così a Tv Sorrisi e Canzoni. La ragazza è entrata GF come concorrente "Nip", più motivata che mai: "Me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita".