Letizia Petris e il Grande Fratello: “Me lo sono meritato”

Rimini, 13 settembre 2023 – “Me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita”. Letizia Petris ha le idee chiare, e con quelle è entrata lunedì sera nella casa del Gran Fratello.

Nel cast anche Angelica Baraldi

E’ una Nip, una persona comune, che vivrà con i Vip, e forse in futuro sostituirà quella N con la V. Intanto ha già avuto modo di stuzzicare il pubblico con la sua decisione e la sua storia, raccontandosi nel corso della prima puntata della trasmissione con Alfonso Signorini. Letizia nasce nel giugno del 1999. Muove i primi passi a Coriano, ma in un luogo non comune.

I genitori di Letizia sono arrivati negli anni Ottanta nella Comunità di San Patrignano per combattere la loro tossicodipendenza. Sono giovani e vivono uno dei flagelli del decennio. Arrivò prima il padre, e qualche anno più tardi la madre. E’ qui che si incontrano e poco dopo si innamorano. Sul finire degli anni Novanta dalla loro unione nasce Letizia. La bambina cresce nell’ambiente di Sanpa come lei stessa ha raccontato al Grande Fratello.

"Sono stata fino a 15 anni un comunità". Letizia ha anche raccontato il particolare rapporto con il padre venuto a mancare un giorno mentre lei si trovava lontano da Coriano, per seguire l’Università. "Mi mancano i suoi abbracci" a cui è seguito un momento di commozione che ha colpito il pubblico.

Nella nuova formula del Grande Fratello, che vede presenti Nip e Vip, Letizia ha già mostrato di avere le carte in regola per non passare inosservata. Dice di essere un peperino, permalosa quanto basta. Di certo si farà sentire.

Letizia Petris e Can Yaman

Su di lei in rete si è già scatenato il gossip, e c’è chi mette in dubbio il suo essere ‘comune’ visto che dal web è emersa una sua foto in compagnia di Can Yaman, niente meno che sul red carpet a Venezia. Sono scatti risalenti al 2022 durante la Mostra del Cinema. Intanto altri hanno notato sul suo profilo ‘amicizie’ da social con altri volti noti come Luca Vetrone, un naufrago dell’Isola dei famosi, scomparso tuttavia dai radar del gossip.

Prima di trarre conclusioni bisogna tornare al mestiere di Letizia. E’ una fotografa e lavora a Riccone, non in un luogo qualunque. La Petris è la fotografa ufficiale del Samsara Beach, un locale conosciuto ben oltre i confini di Riccione dove passano personaggi del mondo dello spettacolo ed è possibile se non facile fare conoscenze.

Il viaggio di Letizia cominciato sulla collina di Coriano, vivendo fin da bambina la lotta alla droga e proseguita sulle spiagge di Riccione, vivendo la leggerezza dell’estate, l’ha infine portata in una casa di Cinecittà dove entrano gli occhi di mezza Italia. Intanto la mamma, che lavora ancor oggi come educatrice nella comunità di San Patrignano, potrà guardarla in tv, tra i Vip.