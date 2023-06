Matt Dillon a Bologna per la rassegna del Cinema Ritrovato: folla ad accoglierlo

Bologna, 30 giugno 2023 – Riusciranno i bolognesi a riprendersi dalla “celebs orgy” cui li ha ‘costretti’ il Cinema Ritrovato? Non passa giorno che non arrivi qualcuno di famoso, ormai è noto, al festival dedicato al cinema restaurato.

E ieri sera, ecco che in un sorprendente “last minute” annunciato solo nel pomeriggio è arrivato Matt Dillon alla proiezione di ‘Sunday’ del suo amico Jonathan Nossiter. Al regista americano classe 1961, habituè della kermesse bolognese e noto in città anche per la prima e unica edizione di un bel festival come Slow Food on Film nel 2009, la nostra Cineteca dedica una retrospettiva iniziata ieri sera, che continua oggi con a proiezione di ‘Signs and Wonders’ e si conclude domani con ‘Last Words’.

Ma ieri sera, a introdurre il suo film del 1997, che vinse i premi per il lungometraggio e la sceneggiatura al Sundance Film Festival di quell’anno, c’era la star di tanti film, che, lo ricordiamo bene, sarebbe dovuto venire al Cinema Ritrovato nel 2020, ma non arrivò. Dillon vive da anni a Roma, con la compagna Roberta Mastromichele, attrice e coreografa.

"Sono contento di essere qui a Bologna e grazie a Gian Luca Farinelli per tutto quello che fa per la nostra art form e poi vorrei dire due parole su Jonathan e su questo film che forse viene proiettato qui per la prima volta in Italia”. E prosegue: “Quando vidi il film direi più di 25 anni fa mi colpì e pensai… io voglio lavorare con questo figlio di buona donna, ancora non è successo, ma spero accada, non si sa mai”.

Ricorda poi la modestia di Nossiter, che per questo film vinse due premi al Sundance. E per chiudere: "Un giorno mi chiese, Matt, ho bisogno di un favore da te, insomma mi ero fatto l’idea che dose arrivata la mia ora, un attore aveva lasciato il set di Last Words… insomma voleva che gli presentassi Nick Nolte che nel film recita il ruolo dell’uomo più vecchio del mondo… vabbè, succederà”.