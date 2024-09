Millenari quasi eterni, va in scena la reunion tra Lucifero e i suoi fratelli

Bologna 24 settembre 2024 - Lucifero e i suoi fratelli - Gabriele, Michele e Lilith - si ritrovano sulla Terra per dar vita a una scalcagnata reunion familiare, cui prende parte anche un vecchietto malmesso in sedia a rotelle. Il rapporto tra i quattro non è facile, tanto che a cercare di raddrizzarne le dinamiche deve intervenire una psicologa. Tra sfoghi e recriminazioni a ruota libera prende forma la semiseria riappacificazione tra i fratelli, densa di aspettative e con un colpo di scena finale.

E' il canovaccio su cui si snoda 'Millenari quasi eterni', piece teatrale dal tocco originale in cui si sovrappongono vari temi: dal senso religioso, esplorato attraverso quattro prospettive diverse, al rapporto tra genitori e figli, con le sue storture e i danni collaterali. L’intreccio è il pretesto per indagare soprattutto sui legami familiari e le incomprensioni che generano, senza però intaccare l’affetto di fondo.

Lo spettacolo è ideato e messo in scena da Camilla Dallera, che ha riunito quattro giovani attori usciti, come lei, dalla scuola di teatro Galante Garrone di Bologna: Vincenzo Fioretti, Carlo Magro, Matilde Savorosi e Dario Stroscio.

Appuntamento il 27 settembre, alle 21, presso lo Spazio Salus di via Malvezza 2/2 a Bologna. Offerta libera, meglio prenotare al 342 656 1051.