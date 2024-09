Sport e teatro, un Ginnasio il Pilastro

L’arte performativa incontra lo sport, in una rassegna itinerante per i luoghi cuore del Pilastro: inizia oggi la seconda edizione di Ginnasio curata da Laminarie/DOM la cupola del Pilastro, inserita all’interno del cartellone di Bologna Estate. Fino a domenica spettacoli, letture ed eventi teatrali gratuiti saranno i protagonisti delle serate del quartiere. Ad aprire la manifestazione, stasera alle 20.30 (con replica domani allo stesso orario) è la fiaba itinerante Storia senza nome: il protagonista, un bambino di 8 anni delle scuole Romagnoli, trascinerà gli spettatori in un percorso di sette prove sportive da superare, accompagnato da tre attrici e dagli atleti dei centri sportivi del rione, attraversando il DOM, il Polo Panzini e il parco Simone Weil. "Avremo anche un contributo d’eccezione: il noto allenatore francese di rugby Pierre Villepreux, tre volte vincitore del trofeo Cinque Nazioni, interverrà con un videomessaggio" spiega Bruna Gambarelli, co-fondatrice di Laminarie.

Venerdì e sabato alle 20.30 verrà aperto eccezionalmente un luogo normalmente interdetto al pubblico: alla centrale termica di Hera si svolgerà Cronache di gesti olimpici, una lettura di Laminarie con Cristiana Raggi, Donatella Allegro, Mirella Mastronardi, in collaborazione con Serena Viola, che racconteranno vicende sportive legate al mondo delle Olimpiadi. A seguire, alle 21, andrà in scena Il Giardino dei Sogni, lo spettacolo site specific creato dal giovane collettivo Malasìenu.

La rassegna si conclude domenica 29 con Cento di questi giorni, un omaggio a Luigi Nono, compositore e fondatore dell’avanguardia musicale del 900: alle 18 vi sarà l’incontro Ascoltare l’inaudibile, condotto da Bruna Gambarelli e con la partecipazione di numerosi musicisti, docenti e attori; a seguire un’esecuzione musicale di diciassette minuti della prima parte dell’opera Das atmende klarsein - fragmente (1981-83) di Nono, con Roberto Fabbriciani (flauto basso) e Alvise Vidolin (live electronics). Tutti gli eventi sono gratuiti, a prenotazione obbligatoria alla mail info@laminarie.it

Alice Pavarotti