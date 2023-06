Nomi e cognomi più diffusi a Bologna nel 2022, ecco quali sono

Bologna, 1 giugno 2023 – Per sapere quali sono i nomi preferiti e più ricercati e utilizzati in città nel 2022, basta consultare il contatore online del sito di ‘I numeri di Bologna metropolitana’. È disponibile lì il Contanomi.

La classifica dei nomi maschili per le nuove nascite

Tra le nuove nascite, al primo posto, per i bambini, c’è il nome Leonardo, il più diffuso tra i nati lo scorso anno, registrando ben 53 residenti neonati. Il secondo gradino del podio lo conquista Lorenzo, con 43 nuove nascite; il terzo posto, invece, è occupato dal nome Edoardo, scelto per 40 bambini. Ma tra i preferiti ci sono anche Riccardo (39) e Tommaso (36).

La classifica dei nomi femminili per le nuove nascite

Per le bambine, invece, è primo in tendenza il nome Alice con 30 registrazioni. Medaglia d’argento per Sofia, con 29 residenti. Con 28 registrazioni, è Ludovica ad aggiudicarsi il terzo posto. Ma sono in tendenza anche i nomi Giulia (26) ed Emma (25).

I cinque nomi maschili più diffusi

Nel 2022, restano invariati i cinque nomi maschili più diffusi in città. Dal 2005, in vetta alla classifica c’è Andrea, che conta 5.311 residenti, e Marco, che ne ha 4.696. A seguire nella top five, ci sono Francesco (4.494), Alessandro (4.283) e Giuseppe (3.522).

I cinque nomi femminili più diffusi

Il quintetto rosa vede in cima il nome Maria, con 3.674 registrazioni, seguito da Anna, che ne ha 3.540. Poi, Francesca (3.510), seguita da Elena (2.739) e Paola (2.688).

Quali sono i cognomi più diffusi

Nel campo dei cognomi, al primo posto c’è sempre il signor Rossi, con 1.199 persone, seguito da Venturi, che ne conta 812 e da Fabbri, 748 residenti. Quarto posto per Ferrari (746), mentre al quinto ci sono 677 persone Russo. Poi, 652 Montanari, 620 Gamberini, 619 Barbieri, 615 Nanni, 565 Monti , che chiudono la top ten.

La graduatoria complessiva

Indipendentemente dalla nazionalità, ecco qual è la graduatoria complessiva. Tra i primi venti cognomi più diffusi, tre sono di origine estera. In particolare Hossain si conferma al dodicesimo posto con 498 residenti, di cui 153 di cittadinanza italiana e 345 stranieri; per questo motivo considerando la classifica dei soli residenti stranieri, il cognome Hossain è al terzo posto preceduto da Chen (372) e Ahmed (351), a seguire Akter (305) e Hu (275).