Stefano Accorsi a ‘Che tempo che fa’: gag comiche con De Luigi in “50 km all’ora”

Bologna, 18 dicembre 2023 – Fabio De Luigi torna al cinema e lo fa assieme a Stefano Accorsi. Ma non solo: con loro ci sono anche Paolo Cevoli e Alessandro Haber. E la protagonista assoluta? La loro terra, l’Emilia-Romagna. Si intitola “50 km all’ora” il film, dal 4 gennaio in sala e in anteprima stasera al Modernissimo, che De Luigi e Accorsi hanno presentato ieri a “Che tempo che fa”. Non lesinano sulle gag comiche, complice Fabio Fazio: dall’entrata in studio con i motorini scassati portati direttamente dal set, a De Luigi che toglie la cravatta al conduttore per indossarla.

Fabio De Luigi e Stefano accorsi: la locandina del film

Quella De Luigi-Accorsi “era una coppia che doveva esserci per forza”, commenta Fazio. “Sono un grandissimo fan della comicità, seguivo Fabio da almeno 60 anni - scherza l’attore bolognese -. Volevo tornare a fare commedie da moltissimo tempo. Riuscire ad avere opportunità diverse da ciò con cui ti identificano, nel cinema, è difficile”. De Luigi - anche regista e sceneggiatore - e Accorsi interpretano due fratelli che si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre (Alessandro Haber). Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, appunto, costruiti anni prima quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia-Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo.

“Già a dieci anni volevi fare cinema”, dice Fazio ad Accorsi. “Sì, avevo un mito, Paul Newman. Avevo sempre l’enciclopedia aperta sulla pagina a lui dedicata - risponde l’attore - Chiedevo a mia mamma se avesse potuto farmelo conoscere e lei mi ha detto di scrivergli una lettera. Ora, con i social, è tutto molto più facile”.