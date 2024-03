Tekla: "Ho scelto OnlyFans per cantare le relazioni tossiche"

Rapporti complessi, incomprensioni, impossibilità di incontrarsi e di ricostruire un rapporto. Temi che riflettono la quotidianità raccontati dalla giovane cantante bolognese Tekla nel suo recente singolo Male, che l’artista ha scelto di promuovere su una piattaforma social, OnlyFans, nota soprattutto per i suoi contenuti erotici.

Tekla, che relazioni vanno in scena nella sua canzone?

"Quelle, e purtroppo sono la maggioranza, intossicate dalla distanza dei punti di vista, dalla lontananza di posizioni inconciliabili perché così abbiamo deciso, e l’orgoglio, unito alla superficialità, non ci permette di fare un passo indietro e di rinegoziare storie destinate a disgregarsi lasciandosi dietro strascichi infetti".

Relazioni che, nella sua canzone, non sono solo quelle amorose.

"Assolutamente, si tratta di stereotipi che noi riproduciamo nella vita di ogni giorno, e derivano spesso da modelli famigliari dai quali non riusciamo a liberarci. Modelli che ci vengono imposti inconsapevolmente e che riguardano gli amori, come le amicizie e i parenti".

Lei, nella canzone, sembra però non prendere parte.

"Io cerco di assumere il ruolo della narratrice, dell’osservatrice, che ha persino delle difficoltà a scegliere da che parte stare. Il brano è diviso in due parti, che rappresentano le due anime della relazione che descrivo, da un lato c’è la vittima, dall’altro il carnefice, ruoli che possono invertirsi, arricchendo di una dimensione peccaminosa e provocatrice la canzone".

A proposito di provocazione, lei ha deciso di promuovere ’Male’ affidandone il messaggio al social più chiacchierato del momento, OnlyFans.

"Sì, si tratta di un gioco, di un nuovo punto di vista sulla mia immagine. Visto che oggi apparire è indispensabile e che ho sempre pensato, sino a questo momento, che l’apparenza non avrebbe avuto nulla da aggiungere ai contenuti delle mie canzoni, ho voluto questa volte divertirmi con una piccola provocazione. Stare alla finestra e aspettare le reazioni alla mia presenza su OnlyFans".

Come sono state?

"Da un lato ci sono i miei ascoltatori, per i quali l’importante è la canzone e non il contenitore, dall’altro tutti quelli che hanno subito criticato la mia presenza su OnlyFans, perché era una maniera per mettere in mostra il corpo per diffondere il disco. Ma, mi dispiace per loro, sono rimasti delusi, perché una volta entrati nel mio profilo si sono accorti che c’erano soltanto le foto di scena del video di ’Male’. Niente contenuti per adulti...".

Lei è nata a Bologna e ha esordito per una casa discografica bolognese.

"Dopo aver partecipato nel 2015 al talent The Voice of Italy, ho avuto la fortuna di entrare nell’etichetta degli studi di registrazione Fonoprint, dove ho registrato i miei primi lavori e dove mi sono lasciata avvolgere dalle atmosfere incredibili della grande canzone d’autore italiana che lì è nata"