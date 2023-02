Bologna Fiere rinnova il cda: dentro Lopilato, Veronesi e Carter

Gianpiero Calzolari, presidente uscente di Bologna Fiere

Bologna, 10 febbraio 2023 – Valerio Veronesi, presidente della Camera di Commercio di Bologna, Teresa Lopilato, esperta di diritto tributario e leader del progetto della Maratona di Bologna e Lord Stephen A. Carter, ad di Informa Group. Tre nomi che ‘rinfrescano’ il cda di Bologna Fiere, rinnovato dopo le “dimissioni tecniche” delle settimane scorse, tese a consentire l'ingresso del rappresentante degli obbligazionisti e a dare la corretta rappresentanza a seguito dell'aumento del capitale sociale.

All'Assemblea ha partecipato oltre il 95% dei soci. Il Cda è stato eletto all'unanimità. Alla votazione non hanno partecipato Fondazione Carisbo, Confartigianato e Assoimpresa, rappresentativi di circa il 7% del capitale sociale.

Il nuovo cda di Bologna Fiere

La nuova composizione del cda, nominato dall'assemblea è quindi: Gianpiero Calzolari (presidente uscente), Franco Baraldi, Lord Stephen A. Carter, Celso Luigi De Scrilli, Rosa Grimaldi, Cathy La Torre, Teresa Lopilato, Marco Palmieri, Valerio Veronesi. Presidente e vice presidente saranno eletti dal nuovo CDA alla sua prima riunione.

Calzolari: “Obiettivo quotazione della società”

“Dopo l'aumento di capitale e la sottoscrizione del prestito obbligazionario con Informa Group - dice Gianpiero Calzolari - procede a passo spedito il percorso verso la crescita e l'internazionalizzazione del Gruppo BolognaFiere. Obiettivo del nuovo Cda sarà la quotazione della società. Una sfida importante per lo sviluppo del nostro territorio, a cui tutti i soci, pubblici e privati, sono chiamati a contribuire. Sono certo che la presenza nel Consiglio di Amministrazione di Lord Carter, in rappresentanza degli obbligazionisti, potrà offrire un di più di esperienza per competere nel mercato globale degli eventi fieristici”.

“Auguri di buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione della Fiera. Come soci pubblici della compagine azionaria siamo consapevoli delle importanti sfide che la nuova governance sarà chiamata ad affrontare in un periodo straordinario come questo, che porterà la realtà della Fiera ad essere sempre più un asset strategico del territorio, anche in chiave di internazionalizzazione. Per questo, con senso di responsabilità abbiamo deciso di affrontare questo passaggio in pieno spirito di condivisione, costituendo una lista unitaria che vede oggi eletti tutti i componenti candidati». Così i soci pubblici di BolognaFiere, Comune e Città metropolitana di Bologna, rappresentati oggi dal Sindaco Matteo Lepore; Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'assessore regionale Vincenzo Colla; Camera di Commercio di Bologna, rappresentata dal vicepresidente Daniele Passini.