Bologna, 14 agosto 2019 - Sarà un ponte di Ferragosto rosso, saporito e piccante quello di Fico Eataly World. Nel parco del cibo più grande del mondo, domani è in programma la Festa del peperoncino: un’intera giornata di show, mostra-mercato, incontri e degustazioni per imparare ad apprezzare e a conoscere i segreti di questa pianta benefica, originaria del Sud America, che regala sapore a tanti piatti di tutte le regioni italiane con le sue varietà locali. L’evento, gratuito, è organizzato con Mr Pic, azienda toscana che da otto anni propone a Viareggio la kermesse Peperoncino day. Nella giornata di festa, Fico sarà aperto come di consueto dalle 10 e chiuderà alle 23.

La Festa del peperoncino comincerà alle 11 nell’Orto, con l’inaugurazione di un’area interamente dedicata al peperoncino; nel Teatro Arena, alle 12, i mangiatori di peperoncino si sfideranno in una gara all’ultimo, piccantissimo morso, e alle 15 si terrà il talk show Il peperoncino sulla bocca di tutti.

Per tutto il giorno, nei pressi dell’Arena, si terrà il Giro del mondo del peperoncino, esposizione ricchissima a cura di Mr Pic. Da Flora Toscana si potranno acquistare diverse piante di peperoncino e OrtoBra proporrà la vendita dei frutti freschi. Nelle aree Tipicheria calabrese e Comuni in festa si potranno acquistare e degustare prodotti a base di peperoncino.

Per rinfrescarsi e riposare le papille, infine, la serata di Ferragosto proseguirà con l’Aperifico, aperitivo all’aperto nel frutteto: a partire dalle 19, con un ticket aperitivo di 15 euro si degustano un tagliere del miglior cibo italiano accompagnato da un bicchiere di birra o di vino.

Nel fine settimana del 17 e 18 sarà poi di scena a Fico un altro ortaggio divenuto ormai il principe della cucina italiana, e che ad agosto è maturo e pronto a trasformarsi in conserva: il pomodoro. La Festa del pomodoro concluderà il Giro d’Italia del pomodoro che per tutta la settimana consente di assaggiare tante varietà e ricette di tutte le regioni d’Italia nei punti di ristoro del Parco.

Sabato e domenica, alle 12, alle 15 e alle 17, tra lo spazio Solo Pomodoro Mutti e l’Orto Fico, gli Ambasciatori Mutti offriranno il percorso didattico gratuito Estate, la strada si riempì di pomodori per scoprire origini, varietà e curiosità di questa pianta. Sabato, alle 11,30 e alle 18,30, al Pastificio Di Martino, si potrà partecipare al corso-showcooking con degustazione La passata di pomodoro fresco: il condimento perfetto per la pasta di Gragnano (5 euro comprensivo di piatto di pasta e acqua). La serata si conclude con il Cinema in vigna al fresco della vigna di Fico: il film in programma alle 21,30 con ingresso gratuito è Avatar, capolavoro di fantascienza del regista James Cameron. Durante la proiezione sarà possibile consumare la cena o uno spuntino gourmet.

Anche per tutta la settimana di Ferragosto proseguono infine a Fico la mostra, non solo per i piccoli, 70 anni di Topolino - Dietro le quinte dei fumetti Disney, e il Festival delle lanterne che espone le celebri creazioni artistiche cinesi, alte fino a 20 metri: uno spettacolo inedito e affascinante per tutta la famiglia.

Il programma dettagliato su www.eatalyworld.it