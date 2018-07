Bologna, 16 luglio 2018 - L'estate si prende una pausa nel centro-nord dell'Italia, dove è in arrivo dall'Europa occidentale una rapida ma intensa depressione che sta portando piogge e temporali e un brusco calo delle temperature, anche di 10 gradi. Da oggi pomeriggio temporali con grandine e locali nubifragi interesseranno anche l'Emilia Romagna dopo aver toccato il Piemonte e la Lombardia.

Allerta nubifragi, ecco le città a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta gialla nella nostra Regione, che si estende anche a domani per le province orientali. L'avviso è valido per tutta la giornata di domani ed interessa la pianura e la costa romagnola, la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. Coinvolte nell'allerta le province di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini. Nelle prime ore di domani, "piogge e temporali persisteranno sul settore centro-orientale della regione - spiega la protezione civile - seppure in attenuazione; temporanee raffiche di vento saranno associate a questi fenomeni temporaleschi e potranno riguardare anche le zone del litorale costiero ed interessare le infrastrutture turistiche particolarmente esposte in questa stagione".

