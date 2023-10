Baby-gang in via d’Azeglio, la passeggiata per la legalità dei giovani di FdI

Bologna, 15 ottobre 2023 – "Chiediamo 150 nuove assunzioni tra gli agenti della polizia Locale". Fratelli d'Italia a Bologna ieri ha effettuato la prima delle passeggiate per la legalità in via d'Azeglio, luogo delle recenti scorribande di una baby-gang. A 'pattugliare' l'area, in orario pomeridiano, è stato un gruppo di 5 ragazzi di Gioventù Nazionale. Le passeggiate continueranno in altri weekend. "Dopo le ultime settimane in cui gruppi di minori stranieri non accompagnati, vere e proprie baby gang, hanno letteralmente terrorizzato i residenti e commercianti di via D’Azeglio e zone limitrofe, a quanto risulterebbe soggiornanti a Villa Aldini, i ragazzi di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, hanno deciso di organizzare da sabato 14 ottobre delle passeggiate diurne - spiega Stefano Cavedagna, capogruppo di FdI in Comune - per monitorare il territorio a gruppi di 5 ragazzi. Per tre pomeriggi a settimana cammineranno lungo le vie D’Azeglio e limitrofe, i luoghi dove si sono registrati più eventi a danni di passanti e commercianti, prevalentemente in orari pomeridiani".

"Vogliamo portare il nostro contributo in maniera civica, se nel corso delle passeggiate dovessimo notare qualche evento sospetto, chiameremmo immediatamente la Polizia locale per chiedere un intervento. Ci sono arrivate numerose segnalazioni da parte di residenti, commercianti e tanti ragazzi che frequentano la zona in orari pomeridiani e serali, i quali, esasperati, si sono rivolti a noi. Abbiamo ritenuto quindi di organizzare queste passeggiate di monitoraggio della zona per segnalare eventuali irregolarità ed agire da deterrente. La Polizia locale qua non si vede mai. Il Comune e Lepore intervengano", afferma Alessio di Gioventù Nazionale “Ringraziamo i ragazzi di Gioventù Nazionale per il loro impegno per la comunità. Rispetto al tema delle baby gang il grande assente è il Comune. È necessaria la presenza di agenti della Polizia locale per la quale, ricordo, chiediamo da anni l’assunzione di 150 nuovi agenti. Oggi ci sono solo circa 550 operativi, contro i 612 del 2016, a riprova del fatto che con Lepore ci sono meno agenti sulle strade. Ricordo inoltre che i minori stranieri dovrebbero essere sorvegliati per Legge Nazionale dal Comune e dalle strutture che li hanno in carico”, sottolinea infine Stefano Cavedagna