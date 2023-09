Casini alla Festa dell’Unità di Bologna: “Bonaccini? Ha fatto bene e merita un terzo mandato”

Bologna, 3 settembre 2023 – Pier Ferdinando Casini non ha dubbi: “Bonaccini? Io lo riconfermerei presidente della Regione anche per un terzo mandato. Se un sindaco o un governatore sta facendo bene, non vedo perché una regola non debba far proseguire un mandato sano”. Il senatore, intervenuto alla Festa dell'Unità per un dibattito sulle riforme costituzionali, promuove senza mezzi termini l'operato del governatore: "Stefano Bonaccini, con tutti i suoi difetti, ha fatto alla grande il presidente della Regione e io, da emiliano romagnolo, lo confermerei. Basta guardare la ricostruzione del terremoto del 2012". Tanti i temi toccati da Casini al dibattito nella sala Salvador Allende del Parco Nord, moderato dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, cui ha partecipato anche la vicepresidente di Palazzo Madama Anna Rossomando. “La maggioranza politica insiste sulla strada delle riforme costituzionali perché non è in grado di dare risposte concrete ai problemi reali - sferza Casini -. Le priorità sono il salario minimo, i mutui da pagare, o quello che ha detto il direttore dell’Ausl Paolo Bordon (come riportato dal Carlino, ndr) in merito alla carenza di infermieri”. Preoccupata dalla svolta di un ‘premierato’ anche Rossomando: “Un eventuale premier eletto direttamente dal popolo, come sento dire, andrebbe a minare una figura essenziale della nostra democrazia. Il premierato porta a una torsione autoritaria: non è un pericolo paventato o astratto, perché quando le democrazie liberali sono in crisi, allora si propongono modelli chiaramente autoritari”. “Io non vedo una torsione autoritaria, ma una gran confusione nella testa di questo governo”, ribatte Casini. Poi, la sanità pubblica: “Oggi si discute del tema dell’autonomia differenziata, ma gratuità e universalità significano che sanità e scuola vanno organizzati in una certa maniera con criteri e parametri che sono nazionali”, conclude Casini.