Festa dell’Unità Bologna 2023 programma, si parte con Schlein e la famiglia Regeni

Bologna, 22 agosto 2023 – Tanto amarcord all’ultima festa dell’Unità al Parco Nord. E tra la mega tombolata, il gioco del tappo e il ritorno della balera, ci sarà anche l’ultimo valzer – come l’hanno chiamato i dem – nel luogo storico della sinistra per 50 anni nella sala dibattiti il giorno di chiusura della kermesse, il 17 settembre. Ospiti d’eccezione: i Modena city Ramblers che non mancheranno di suonare anche ‘Bandiera rossa’. La Festa dell’Unità inizierà giovedì 24 agosto e, come annunciato, aprirà la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.

Ma sarà un’inaugurazione speciale, spiega la segretaria provinciale dem, Federica Mazzoni: “Per la prima volta saranno presenti i genitori di Giulio Regeni per presentare il libro ‘Giulio fa cose’. Ne parleranno anche con la segretaria Schlein. E’ una grande emozione perché è la prima volta che la famiglia accetta l’invito di un partito politico”. Ma non ci sarà solo il ricordo del ricercatore ucciso in Egitto, ma ci saranno anche incontri sul 2 agosto, parecchi sul lavoro, salario minimo in primis e confronti tra partiti.

Conto alla rovescia per la festa dell'Unità, si parte il 24 agosto

Il programma

Molto atteso il dibattito del 14 settembre con il potenziale campo largo con l’ex ministro dem Andrea Orlando, Riccardo Magi (+ Europa), lo stellato Massimo Patuanelli, mentre si attende la risposta degli esponenti di Italia Viva e Azione “invitati due settimane fa”, spiega Mazzoni.

Tra i big, non mancheranno Pier Luigi Bersani l’8 settembre, Pier Ferdinando Casini il 3 , Gianni Cuperlo il 16 e Stefano Bonaccini il 15 settembre. Come di consueto, ci sarà l’intervista al sindaco Matteo Lepore dai direttori e caporedattori delle testate locali il 9 settembre e alcuni dibattiti legati all’attualità cittadina e non solo: dall’alluvione, ai migranti, alla Città 30.

Si chiuderà il 17 settembre, come si diceva, con l’ultimo valzer, ma prima con la conferenza programmatica che lancerà la campagna elettorale verso le amministrative 2024 che, come ricorda Mazzoni, riguarderanno 38 comuni delle federazione bolognese.

Le novità tra musica e il granchio blu

Tra le novità, oltre al ritorno della balera, ci sarà anche qualche chicca gastronomica: dal granchio blu cucinato e servito al ristorante di pesce ‘Borgo’, al ritorno dello storico ristorante ‘Gallo Rosso’. Ci sarà anche un bar “il Ponte” gestito dalla segreteria Pd per raccogliere fondi per l’alluvione.

Lele Roveri, organizzatore storico della festa, non nasconde che l’addio al Parco Nord ha un “impatto emotivo importante”, ma come dice Mazzoni, “la festa non finirà e proseguirà in un’altra location”. Di certo le emozioni hanno avuto un impatto sui volontari, più di 3mila, che “hanno avuto una spinta in più a partecipare”.

Infine, le sale. Quella centrale è dedicata a Salvador Allende, a 50 anni dal golpe cileno, mentre le altre due a Vittorio Prodi, fratello di Romano da poco scomparso, e all’assessora della strage del 2 agosto, Miriam Ridolfi.