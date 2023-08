Granchio blu alla Festa dell’Unità di Bologna, il crostaceo ‘invasore’ arriva nel menù

Bologna, 22 agosto 2023 – Invasore di mari e divoratore di vongole. Il granchio blu, che sta mettendo in ginocchio una bella fetta dell’economia ittica in Adriatico (e non solo), arriva alla Festa dell’Unità di Bologna….in pentola.

Un esemplare di granchio blu

Lo annuncia il responsabile della Festa, Lele Roveri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse che si aprirà giovedì al Parco nord. "Abbiamo introdotto il granchio blu - spiega Roveri - per dare un segnale sulla catastrofe che sta accadendo nella sacca di Goro".

Per il menù è un'integrazione "last minute", aggiunge il responsabile della Festa, che sarà affidata ai volontari del ristorante Pesce Borgo.

Granchio blu, la ricetta

"E' la novità gastronomica di quest'anno", aggiunge Roveri. Ma come sarà proposto il crostaceo? "Credo un sugo, come stanno facendo più o meno tutti: tagliolini con il granchio blu come nei ristoranti della Romagna", conclude Roveri.

L’invasione del granchio blu

Nel 2023 in tutto il Delta del Po e per quanto riguarda l’Emilia-Romagna nei comuni di Goro e Comacchio in provincia di Ferrara, si è verificata una proliferazione massiva di granchio blu (Callinectes Sapidus), una specie alloctona originaria dell’Oceano Atlantico, probabilmente immessa nel Mar Mediterraneo attraverso le acque di zavorra delle navi, che non ha antagonisti naturali nei nostri mari e sta invadendo l’Adriatico e procedendo alla distruzione sistematica dell’ecosistema marino.